توقف صاحب التسجيل الصوتي الذي ينذر بالقيام بعمل إرهابي في منطقة كسروان

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي:



"على أثر تداول تسجيل صوتي عن التحضير لأعمال إرهابية في منطقة كسروان، ما أثار الخوف لدى المواطنين، وبنتيجة التحريات والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تمكنت من تحديد هوية صاحب التسجيل، ويدعى:

_ س . أ. (مواليد عام 1989، لبناني)



بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بإعداد هذا التسجيل الصوتي، بهدف إرساله الى زوجة عمه، لحضها على مغادرة منطقة الذوق، بعد ورود أنباء عن وجود مواد كيميائية خطرة في المنطقة.



أودع الموقوف القضاء المختص، بناء على إشارته".