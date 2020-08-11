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رئيس الجمهورية تلقى اتصالا من رئيسة وزراء النروج ايرنا سولبرغ. الرئيس عون دعا المسؤولة النروجية الى مساهمة بلادها في مسيرة إعادة اعمار لبنان

11
AUGUST
2020
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سولبرغ أكدت على أهمية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لحشد المزيد من الدعم للبنان
وضرورة تأمين استقرار سياسي لاطلاق عملية إعادة الاعمار
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تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصالاً هاتفياً بعد ظهر اليوم من رئيسة وزراء النروج ايرنا سولبرغ Erna Solberg، قدمت في خلاله تعازيها بضحايا انفجار مرفأ بيروت وتعاطفها مع اهل الضحايا والجرحى، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب الشعب اللبناني ومواصلة تقديم الدعم للبنان.


وإذ شددت على أهمية تقديم الإغاثة الطارئة للبنان في هذه المرحلة، اعتبرت ان تأمين الاستقرار السياسي مهم للغاية من أجل اطلاق عملية إعادة الاعمار، وأملت في احراز لبنان تقدماً في تحقيق التنمية الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية ومكافحة الفساد.


واعتبرت ان عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي سيكون خطوة إيجابية الى الامام بالنسبة للبنان، من شأنها ان تحشد المزيد من الدعم الدولي له.
الرئيس عون شكر من جهته المسؤولة النروجية على مواساتها وتضامن بلادها مع لبنان من خلال ارسال مساعدات طارئة والمشاركة في مؤتمر المانحين الاحد الماضي، داعياً النروج الى المساهمة في مسيرة إعادة الاعمار.


واعتبر ان استقالة الحكومة لا توقف العمل الإداري ولا تمنع تصريف الاعمال لمواجهة التحديات.

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