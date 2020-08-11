ماذا قال الرئيس عون في ذكرى الأسبوع على مجزرة المرفأ؟

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وقع مرسوم إحالة جريمة التفجير إلى المجلس العدلي

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الرئيس عون: وعدي لكل اللبنانيين المتألمين ألا أستكين قبل تبيان كل الحقائق

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لمناسبة مرور أسبوع على جريمة التفجير التي وقعت في مرفأ بيروت، غرد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على حسابه على "تويتر" الآتي: "بعد أسبوع على الكارثة أجدد عزائي للأهل المفجوعين ووعدي لكل اللبنانيين المتألمين أنني لن أسكت ولن أستكين قبل تبيان كل الحقائق، وما الاحالة إلى المجلس العدلي إلا الخطوة الأولى لذلك".

إلى المجلس العدلي

من جهة أخرى، وقع الرئيس عون بعد ظهر اليوم مرسوم إحالة التفجير في مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي.