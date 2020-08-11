هيئة ومجلس قضاء كسروان-الفتوح: نتابع مع المعنيين صحة هذه الاخبار

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صدر عن هيئة ومجلس قضاء كسروان-الفتوح في التيار الوطني الحر البيان التالي:

بعد تداول أخبار عن نقل مواد سامّة او قابلة للانفجار من معمل الزوق الكهربائي الى جرود كسروان، يهم هيئة ومجلس قضاء كسروان ان تؤكد للكسروانيين والفتوحيين انها تتابع مع المعنيين صحة هذه الاخبار وتنبّه من الاخبار المدسوسة ومحاولات تخويف المواطنين غير المستندة الى أي دراسات علمية خصوصاً أن مصادر شركة الكهرباء لفتت الى عدم خطورة المواد كما تواصل النائب روجيه عازار مع كل الاجهزة الامنية وأكدت له ايضاً عدم خطورة هذه المواد وانها غير متفجرة. واشارت الهيئة والمجلس في الوقت نفسه الى انها ترفض رفضاً قاطعاً أي عملية طمر او تفجير او رمي لأي مواد خطرة وسيقف التيار سداً منيعاً في مواجهة اي محاولة من هذا النوع، خصوصاً أن كسروان- الفتوح لم تتعاف بعد من تأثير براميل النفايات السامة التي دُفنت في أرضنا مقابلة حفنة من المال على حساب صحة أهلنا.



وتنبّه هيئة ومجلس القضاء من ممارسة الشعبوية في هذا الملف من قبل البعض لتحقيق مصالح خاصة على حساب الصالح العام.