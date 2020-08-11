living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يحتوي معمل الذوق على نيترات الأمونيوم؟!

11
AUGUST
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان التالي:

ضجّت وسائل الاعلام والتواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية بأخبار حول وجود مواد كيميائية خطرة في المستودعات التابعة لمعمل توليد الكهرباء في الذوق، وقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه في حينه بيانين وضّحت فيهما ماهيّة تلك المواد ثمّ آثرت بعد ذلك السكوت بانتظار نتائج التحقيقات التي جرت بإشراف مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات.


أما وقد وردنا التقرير الصادر عن شعبة المعلومات -فرع التدخّل والحماية- يهمّنا أن نطلع الرأي العام على المعلومات التالية:
- ان مستودعات معمل الذوق لا تحتوي مطلقاً على مادة نيترات الأمونيوم.
- ان المواد الكيميائية الموجودة هي مواد تستعمل بشكلٍ دوري في كافة معامل إنتاج الكهرباء في العالم ولديها درجات متفاوتة من السميّة للانسان والبيئة وهي تخضع لشروط معيّنة في التخزين مذكورة في بيانات السلامة الخاصة بها.
- ان مادة الأمونيا السائلة Liquid Ammonia هي بتركيز لا يتجاوز 25% وغير قابلة للاشتعال وتستعمل لتعقيم المياه الموجودة في المراجل وبحسب بيانات السلامة الخاصة بهذه المادة فان إمكانية انفجارها ضئيلة جداً أو غير موجودة.
- ان المواد الأخرى الموجودة في المستودعات وأيضاً بحسب بيانات السلامة لا تؤدي الى الانفجار.
- إن شروط التخزين المعتمدة لبعض هذه المواد لا تنطبق مع تلك المذكورة في بيانات السلامة كما وأن تاريخ الصلاحية للبعض الآخر منتهٍ.
لذلك، باشرت مؤسسة كهرباء لبنان بإتخاذ كافة التدابير الآيلة الى تحقيق الأمور التالية:
- فصل المواد الكيميائية ذات الطبيعة المختلفة أو غير المتوافقة عبر نقلها الى مستودعات متباعدة ومحكمة الإغلاق.
- تركيب مراوح تهوئة وأجهزة استشعار ومكافحة الحريق في بعض المستودعات التي لم تكن مجهّزة بها.
- تجميع المواد المنتهية الصلاحية تمهيدا لإتلافها بحسب ما هو مذكور في بيانات السلامة الخاصة بكل مادة وبإشراف وزارة البيئة وفق القوانين مرعية الإجراء.
- إعلام مراكز الدفاع المدني المجاورة بنوعية المواد الكيميائية الموجودة داخل المستودعات بغية اتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة تحسّباً لأي طارىء.
ان مؤسسة كهرباء لبنان إذ تطمئن جميع المواطنين وخاصةً أهالي كسروان والجيه أنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة بإبعاد أي شكل من أشكال الخطر عنهم مهما كان ضئيلاً، تشير أنها مؤتمنة أيضاً على المحافظة على سلامة المياه والبيئة وبالتالي تدعو الجهات المعنيّة التي صادرت كميّات من هذه المواد بغية إتلافها أن تأخذ بعين الاعتبار شروط السلامة العامة المعتمدة عالمياً والمطبّقة من قبل وزارة البيئة إن لجهة عمليات الإتلاف أو الطمر أو إعادة التصدير الى الجهة المصنعة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout