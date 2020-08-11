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بلدية كفردبيان: نقوم بكل الاجراءات اللازمة لمنع تلف المواد الموجودة في معمل الذوق في جرود كفردبيان

11
AUGUST
2020
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أكدت بلدية كفردبيان أنها تقوم بكل الاجراءات اللازمة لمنع تلف المواد الموجودة في معمل الذوق في جرود كفردبيان داعية الاهالي الى عدم الهلع.

أصدرت بلدية كفردبيان البيان التالي:

يهم بلدية كفردبيان أن تطمئن ابناء البلدة والجوار أنها وفور علمها بإمكانية ان تقوم بعض الجهات بتلف المواد الموجودة في معمل الذوق في جرود كفردبيان، تقوم بكل الاجراءات اللازمة لمنع حصول هذا الموضوع.

وبالتالي لا داعي للهلع والزموا منازلكم فالموضوع بأياد امينة وبلدية كفردبيان وشرطتها تسهر ٢٤ ساعة لتحافظ على صحة وسلامة ابناء البلدة والجوار، ومن المعيب استغلال خوف الناس على أمنهم الصحي واستغلال هذا الموضوع للتلاعب بمشاعرهم وعواطفهم، في حين ان بلدية كفردبيان لم ولن تألو جهدًا للمحافظة على السلامة العامة. دعوا السياسة جانبا مش وقتا - عيب.

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