في ظلّ تهافت المغتربين على إرسال الأموال إلى لبنان، كيف ستؤمّن OMT الدولارات اللازمة؟

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باشرت شركة OMT تسليم التحاويل الواردة من الخارج نقداً وبالدولار الأميركي حصراً في اليوم التالي من إصدار تعميم مصرف لبنان وذلك نظراً للوضع الاستثنائي الذي يمرّ به لبنان، علماً أنّ تطبيق التعميم يتطلّب حوالي أسبوع لإدارة السيولة النقدية بالدولار الأميركي، بما في ذلك الشحن من الخارج والتوزيع على شبكة الوكلاء في لبنان.



وبناءً عليه، وفي ظلّ تهافت المغتربين على إرسال الأموال إلى ذويهم في لبنان، تمكّنت شركة OMT خلال أربعة أيام من دفع عشرات ملايين الدولارات نقداً. إنّ عملية المقاصة مع ويسترن يونيون وشحن الدولارات من الخارج تتطلّب خمسة أيام، ممّا حدّ من قدرة OMT على توفير السيولة النقدية بالدولار الأميركي عبر مراكز وكلائها؛



لذلك تؤكّد شركة OMT التزامها بتسليم التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقداً وحصراً، وتطلب من الزبائن الكرام أن يتفهّموا أنّ كمّيات الدولار لدى وكلائها محدودة إلى حين وصول شحنة الدولارات من الخارج لتأمين السيولة النقدية اللازمة، بحيث يمكن قبض أي مبلغ مُرسَل لكم ابتداءً من يوم السبت 15/8/2020 وذلك في كافة مراكز وكلائها.