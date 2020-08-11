قبيسي لـ ”السيّد جعجع”: راجع حساباتك ومواقفك!

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توجه النائب هاني قبيسي إلى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “السيد سمير جعجع، انت شريك في هذه السلطة والان تريد التخلص من المجلس النيابي”.



وتابع: “من الاولى ان تصارح اللبنانيين وتراجع حساباتك وقراراتك ومواقفك وشراكتك في انتاج هذه السلطة، وان نسعى جميعا لمعاقبة المجرم الذي تسبب بالكارثة لا ان نهدم الوطن .”



وكان جعجع قد قال الأحد عبر “تويتر”: “إلى جانب أعمال الإغاثة القائمة في بيروت نحن نعمل الآن على إغاثة الجمهورية من خلال تخليصها من هذا المجلس النيابي، كما نجري الاتصالات اللازمة ونقوم بالجهود الحثيثة لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات نيابية مبكرة.”