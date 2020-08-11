بانو بحث الأوضاع مع سفير لبنان في سيول: شحنة مزوّدة بمواد البناء للمساهمة في إعادة الإعمار ستصل إلى لبنان الأسبوع المقبل

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في إطار الاتصالات المكثّفة التي يقوم بها عضو تكتل لبنان القوي النائب العميد أنطوان بانو مع مختلف الجهات المحلية والدولية لحشد أكبر دعم ممكن لمساعدة مناطق الأشرفية والمدوّر والصيفي والرميل المتضرّرة، تلقّى النائب بانو اتصالاً هاتفيأً صباح اليوم من الصديق سفير لبنان في سيول أنطوان عزام تباحثا خلاله في حاجات المنطقة للنهوض من نكبتها.

وأطلع بانو السفير عزام على حاجات المنطقة من مواد بناء مثل الزجاج والخشب والألومنيوم والحديد لأنّ المخزون المحلي لا يكفي لإصلاح أضرار الانفجار الفادحة. ووعد السفير عزام بتلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أنّ شحنةً ستصل إلى لبنان الأسبوع المقبل مزوّدة بمواد البناء للمساهمة في إعادة الإعمار.

وتطرّق الاتصال الهاتفي أيضاً الى الاجتماع الذي عُقد في وزارة الخارجية الكورية يوم الجمعة 7 آب خُصّص للبحث في التفجير الكارثي في مرفأ بيروت، أسفر عنه صدور قرار بتخصيص مساعدات للبنان بقيمة 4 ملايين دولار، وقد طلب السفير عزام من السلطات الكورية دعماً فورياً لإعادة بناء مقرّ وزارة الخارجية.