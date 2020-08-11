حال طوارىء في هذه البلدة بعد تسجيل إصابة بكورونا

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دعت بلدية بقاعصفرين، في بيان، "الأهالي والسوريين والمصطافين الى التزام الحجر المنزلي والتقيد بتدابير التعبئة العامة، خصوصا بعد التأكد من وجود إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في البلدة، حرصا منا على صحتكم"، موضحة أنها ستقوم يوم غد الأربعاء في 12 آب الجاري بإجراء فحوصات مخبرية pcr في مستوصف البلدة إبتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأعلنت البلدية "حال الطوارئ في البلدة، ومنع التجمعات على أنواعها، ودعت إلى التزام مبدأ التباعد الإجتماعي في المسجد والمصلى والتزام مسافة المترين بين كل شخص وآخر، ووقف الزيارات العائلية كافة، وكل المناسبات الدينية ومجالس العزاء والأعراس، ومنع التجول بدون سبب أو بدون ارتداء كمامة"، وأن البلدية "ستقوم بمراقبة وتنفيذ هذه القرارات حفاظا على سلامتكم".