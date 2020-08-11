السيد: مجلسنا يستقوي على بريء ويحمي مجرمين!

A + A -

غرّد النائب جميل السيد عبر تويتر قائلأً: "دياب دعا لإنتخابات نيابية مبكّرة، برّي دعا المجلس لمحاسبة دياب على إنفجار المرفأ، دياب إستقال! مجلسنا لم يحاسب المسؤولين عن إنفجار الدولار بالليرة الذي قتل ٤ ملايين لبناني، ولم يحاسب أية حكومة على جرائمها في تدمير الدولة ونهبها، مجلسنا يستقوي على بريء، ويحمي مجرمين، مجلسنا سقط..."

وتابع: "هل أستقيل؟! نحن نحمل أمانة الناس، أن نقاتل عنهم، أن نصارحهم بالحقيقة، أن نصمد أمام الطاغوت، كلمة (أستقيل) قليلة على هذا المجلس، وإستقالة أمثالنا تُريحهم، سنكمل حربنا من الداخل حتى ندمّر هذا الهيكل على رؤوسهم، كما فعل المسيح بلصوص الهيكل، وكما فعل محمّد بأصنام مكّة، ساندونا..."