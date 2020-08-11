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الجيش ينعي المؤهل جورج معلوف

11
AUGUST
2020
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تنعي قيادة الجيش – مديرية التوجيه المؤهل جورج معلوف الذي استُشهد جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 /2020.

 

وفي ما يلي نبذة عن حياته:
– من مواليد 27 / 12 /1987 بيروت.
– تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 23 / 6 /2006.
– حائز تنويه العماد قائد الجيش 8 مرّات، وتهنئته 8 مرات.
– الوضع العائلي: عازب.

 

يُنقل الجثمان بتاريخ 11 / 8 /2020 الساعة 8.30 من المستشفى العسكري المركزي إلى مستشفى تل شيحا – زحلة ومن ثمّ ينقل الساعة 14.00 إلى كنيسة مار مخايل – أبلح، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 16.30 في الكنيسة المذكورة، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي بتاريخ 11 / 8 /2020 قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة 10.00 ولغاية الساعة 19.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 12 / 8 /2020 في منزل والد الشهيد الكائن في بلدة أبلح – البقاع.

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