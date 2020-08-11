عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 آب 2020

الديار: «اسقاط» الحكومة من «الداخل»:«كبش فداء» يضع البلاد امام «المجهول»
دياب يقر بالهزيمة امام «الفساد»... لا بدائل جاهزة والاستشارات تنتظر هيل؟
احالة «الزلزال» الى المجلس العدلي... وكورونا يهدد لبنان «بمصيبة كبرى»
الأخبار: توافق فرنسي أميركي سعودي: حكومة «محايدة» برئاسة نواف سلام!
نداء الوطن: عويدات "لن يتراجع"... والبحث عن المفقودين ينتقل إلى البحر
اللواء: دياب يخرج من السراي مكرهاً.. والبدائل في محادثات هيل
الحريري المرشح الأوفر حظاً يحتاج إلى توافق إقليمي - دولي.. وماكرون لتذليل العقبات
البناء: الاستشارات النيابيّة مؤجلة… والتشاور السياسيّ يضع حداً لاستقالات النواب بانتظار الحكومة
دياب يستقيل منعاً لإسقاط حكومته في المجلس الخميس... ويحمّل «عنابر الفساد» المسؤوليّة / الحريريّ وجنبلاط وجعجع: انقسام حول الانتخابات المبكرة يؤخّر التفاهم على التسمية
النهار: 8 آذار تقدم دياب فدية... وتفتح البازار؟
الجمهورية: باريس: لحكومة فاعلة سريعاً
the daily star: Lebanon PM Diab govt resigns in wake of Beirut blast
l'orient le jour: Diab démissionne... et après
La France appelle à la « formation rapide d’un gouvernement qui fasse ses preuves ».