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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 آب 2020

11
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 الديار: «اسقاط» الحكومة من «الداخل»:«كبش فداء» يضع البلاد امام «المجهول»

دياب يقر بالهزيمة امام «الفساد»... لا بدائل جاهزة والاستشارات تنتظر هيل؟
احالة «الزلزال» الى المجلس العدلي... وكورونا يهدد لبنان «بمصيبة كبرى»

 

 

 

 


الأخبار: توافق فرنسي أميركي سعودي: حكومة «محايدة» برئاسة نواف سلام!

 

 

 

 


نداء الوطن: عويدات "لن يتراجع"... والبحث عن المفقودين ينتقل إلى البحر

 

 

 

 

اللواء: دياب يخرج من السراي مكرهاً.. والبدائل في محادثات هيل
الحريري المرشح الأوفر حظاً يحتاج إلى توافق إقليمي - دولي.. وماكرون لتذليل العقبات

 

 

 



البناء: الاستشارات النيابيّة مؤجلة… والتشاور السياسيّ يضع حداً لاستقالات النواب بانتظار الحكومة
دياب يستقيل منعاً لإسقاط حكومته في المجلس الخميس... ويحمّل «عنابر الفساد» المسؤوليّة / الحريريّ وجنبلاط وجعجع: انقسام حول الانتخابات المبكرة يؤخّر التفاهم على التسمية

 

 

 


النهار: 8 آذار تقدم دياب فدية... وتفتح البازار؟

 

 

 

 


الجمهورية: باريس: لحكومة فاعلة سريعاً

 

 

 

the daily star: Lebanon PM Diab govt resigns in wake of Beirut blast

 

 

 


l'orient le jour: Diab démissionne... et après 
La France appelle à la « formation rapide d’un gouvernement qui fasse ses preuves ».

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