عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 11 آب 2020

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الديار: «اسقاط» الحكومة من «الداخل»:«كبش فداء» يضع البلاد امام «المجهول»

دياب يقر بالهزيمة امام «الفساد»... لا بدائل جاهزة والاستشارات تنتظر هيل؟

احالة «الزلزال» الى المجلس العدلي... وكورونا يهدد لبنان «بمصيبة كبرى»



الأخبار: توافق فرنسي أميركي سعودي: حكومة «محايدة» برئاسة نواف سلام!



نداء الوطن: عويدات "لن يتراجع"... والبحث عن المفقودين ينتقل إلى البحر

اللواء: دياب يخرج من السراي مكرهاً.. والبدائل في محادثات هيل

الحريري المرشح الأوفر حظاً يحتاج إلى توافق إقليمي - دولي.. وماكرون لتذليل العقبات





البناء: الاستشارات النيابيّة مؤجلة… والتشاور السياسيّ يضع حداً لاستقالات النواب بانتظار الحكومة

دياب يستقيل منعاً لإسقاط حكومته في المجلس الخميس... ويحمّل «عنابر الفساد» المسؤوليّة / الحريريّ وجنبلاط وجعجع: انقسام حول الانتخابات المبكرة يؤخّر التفاهم على التسمية



النهار: 8 آذار تقدم دياب فدية... وتفتح البازار؟



الجمهورية: باريس: لحكومة فاعلة سريعاً

the daily star: Lebanon PM Diab govt resigns in wake of Beirut blast



l'orient le jour: Diab démissionne... et après

La France appelle à la « formation rapide d’un gouvernement qui fasse ses preuves ».