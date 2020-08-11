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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 11 آب 2020

11
AUGUST
2020
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اللواء: اسرار

لغز
أجرى حزب يميني مشاورات مباشرة وموسعة مع حلفاء من الأحزاب المشاركة في الحراك، بما فيها خصوم تاريخية حول قرار الاستقالة..


غمز
على الرغم من حجم الأزمة التي عصفت بالبلد بعد انفجار العنبر 12 في مرفأ بيروت، تحسن وضع الكهرباء، وسحبت النفايات من الشوارع!


همس
بعدما درس مرجع نيابي بتأنٍ دعوة مسؤول حكومي لإنتخابات مبكرة، سارع بعد مشاورات معروفة إلى تحديد موعد جلسات المناقشة المفتوحة..

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

تجزم مصادر وزارية بأنّ بعض القوى السياسية الموالية اغتنمت فرصة الزخم الفرنسي لإسقاط حكومة دياب.

 

عُلم أنّ وزيرة العدل المستقيلة تستعد لعقد مؤتمر صحافي تتهم فيه مجلس القضاء الأعلى بتعطيل التشكيلات القضائية وترد فيه على الحملات التي طالتها.

 

تستبعد مرجعية سياسية تشكيل حكومة سياسية وتعتبره "خياراً غير واقعي" في هذه المرحلة.

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا


قال مرجع سياسي إن التقييم المنصف لحكومة الرئيس حسان دياب لا يشبه تقييم خصومها ولا تقييم أركانها. فالحكومة غطت مرحلة صعبة بمسؤولية وتخلي الساحة لفرصة حكومة وحدة وطنية كانت متعذّرة وأعيد فتح الباب أمامها داعياً للنظر للأمر بمنطق رابح رابح حيث لا خاسر.

 

كواليس

توقعت مصادر أممية تجديد مهمة اليونيفيل جنوب لبنان من دون تعقيدات نهاية الشهر الحالي. وقالت إنها تنتظر نتائج مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية التي يمكن أن يرافقها تعديل المهمة بالتوافق بين الأطراف المعنية، خصوصاً إذا تم ترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا.

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