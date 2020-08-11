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البحث عن المفقودين ينتقل إلى البحر

11
AUGUST
2020
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نداء الوطن: وإذ أحال مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة أمس ملف تفجير "العنبر رقم 12" إلى المجلس العدلي، يستكمل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات تحقيقاته في الملف، وقرر التوسع فيها لتشمل "رؤساء الأجهزة الأمنية المتواجدة على أرض المرفأ وشخصيات سياسية تعاقبت على مراكز القرار ومن بينهم الوزراء المتعاقبون على وزارة الأشغال منذ العام 2014 تاريخ تفريغ حمولة باخرة النيترات.

 

وأكدت مصادر رفيعة مواكبة للتحقيقات الجارية لـ"نداء الوطن"، مشددةً في هذا الإطار على أنّ "التحقيقات والاستجوابات ستتواصل وتطال كل من يجب أن تطالهم رسمياً وإدارياً من دون أي اعتبار لأي محظور سياسي".

 

وفي وقت تستمر أعمال البحث والتنقيب على أرض الانفجار بحثاً عن المفقودين، تشير مصادر مطلعة على هذه الأعمال أنّ "فريقاً بريطانياً متخصصاً بالبحث في أعماق البحر سيبدأ خلال الساعات المقبلة عمليات الغوص للبحث عن أي جثث أو أشلاء تعود لضحايا لا يزالون في عداد المفقودين".

نداء الوطن
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