كورونا يهدد لبنان «بمصيبة كبرى»

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الديار: لا يزال «فيروس كورونا» «يفتك» بالمناطق اللبنانية، وفي هذا السياق، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 295 إصابة كورونا جديدة، فيما سجلت 4 حالات وفاة، وأعلن وزير الصحة العامة المستقيل حمد حسن أنه «تواصل مع وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي وقائد الجيش العماد جوزاف عون لعزل بعض الأقضية بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع استثناء العاصمة نتيجة الإنفجار الذي حصل فيها. وأشار الى أنه طرح «قبل أسبوع عزل بعض المناطق ولكن تم أخذ الموضوع في السياسة إلى مكان آخر»، وقال: «على اللبنانيين أن يعرفوا بأن موضوع كورونا ليس مزحة، ونحن مهددون في الأشهر المقبلة بمصيبة كبرى...