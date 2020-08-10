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مزار سيّدة لبنان – حريصا يطيّب جرح الوطن بثلاثية نشاطات تضامنية مع الجرحى وأهالي المفقودين، ولراحة أنفس الضحايا، وتعزية للمتضرّرين. الجدير ذكره، أنّ آباء المزار لم يتوانَوا يومًا عن رفع الصلوات والنوايا مع المؤمنين على نية السلام بوطننا الحبيب لبنان.

عربون تضامن وتعاطف مع أبناء الوطن، إزاء ما ألمَّ بهم نتيجة الانفجار المريع الذي دوى مساء الثلاثاء الفائت، ومن أجل سكب بلسم العزاء ومد يدّ العون، حيث تدعو الحاجة والضرورة، أقامت إدارة مزار سيدة لبنان – حريصا، سلسلة نشاطات روحيّة واجتماعيّة تضامنية.

يوم الجمعة 7 آب، تخصيص ساعة السجود القرباني في الباحة الخارجية للمزار لراحة أنفس الضحايا الذين سقطوا في بيروت، ومن أجل أن يعوض الرب على جميع المنكوبين.

يوم السبت 8 آب، يوم تضامني مع المتضررين في بيروت:إذ توجّه عدد من موظفي ومتطوعي المزار(40 شخص) نحو خيمة أبرشية بيروت المارونية الموجودة في رعية مار مخايل النهر. وقد انطلقوا بحسب توجيهات الأبرشية وتحت رعايتها (اسم الفريق تشجّع)إلى حي الكرنتينا الملاصق لمرفأ بيروت؛ حيث التقَوا مع الأهالي لمساعدتهم في تنظيف الردم ورفع الأنقاض من بعض الشوارع والأبنية السكنية، ولمساندة العيل المستورة، وللمسح الميداني بإسم الأبرشية (الذي هو كناية عن مسح أولي لتحضير الملف الرسمي للأضرار مع المهندسين بغية حفظ حقوق المالكين والمستأجرين). في ختام هذا النهار، توجّهوا إلى كنيسة سيدة النجاة لتنظيف باحة الكنيسة ولنزع سقف الخيمة المتضررة والقرميد المكسور.

الأحد 9 آب، الاحتفال بالذبيحة الإلهية المخصّصة للشبيبة لراحة أنفس الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار، طالبين العزاء والسلوان لذويهم والسند للمجروحين والعضد للمتضررين. وقد شارك في هذه الذبيحة عدد من أهالي الضحايا وعدد كبير من الجرحى الناجين من الانفجار.