بالفيديو - "سطوح بيروت": لأنو بيروت مش حلوة إلا شامخة..

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لأنو #بيروت مش حلوة إلا شامخة، بحيطانها، بألوانها، بمجدها، بسطوحها، وبهمّة ناسها وقلبن الكبير...

أزمات كتيرة مرقت صح.. بس كنّا قدّا.. يمكن اليوم الوجع أكبر..

سطوح بيروت اليوم منكوبة.. غريبة ما بتشبه حالا ولا ضحكة اللي بحبوها.. ولهيك #جمعيةسطوحبيروت عم تطلق اليوم مبادرة جديدة لتضل #سطوحبيروتشامخة_عطول

مبادرة كالعادة زغيرة بإمكاناتها وكبيرة بمحبتكن وعطاءاتكن، لنعوّض قد ما منقدر على كل من صار بلا سقف، بلا بيت، بلا عمل، وبلا ربّ أسرة... على كل مين فقد مصدر رزقه أو معيله بانفجار المرفأ أو خسر مشروعه الزغير اللي كان عم يعتاش هو وعيلتو منو

منجدّد الدعوة اليوم لنمارس إنسانيّتنا عن جديد، لكل أصحاب الايادي البيضا لكل الخيّرين بالداخل والخارج.. لنوقف حد بعض بهالمحنة، والاحتمالات مفتوحة، مادياً، طبياً ومعنوياً، كل واحد وقدرتو ما تنسو إنو بحصة بتسند خابية والحب وحدو قادر يعمّر بيروت...

كونوا كتار لتضل #سطوحبيروتشامخة

‎يمكن التبرع عبر الوسائل التاليه:

عبر موقعنا الالكتروني: www.stouhbeirut.org

أو التحويل من لبنان عبر ال OMT اسم المستلم: Stouh Beirut

ومن خارج لبنان عبر western union:

اسم المستلم: كريستين فرح

أو الاتصال على الرقم التالي: 03148901