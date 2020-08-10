لودريان: لتشكيل حكومة تثبت فاعليتها في الاصلاحات وإعادة اعمار بيروت

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دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لبنان الى "الإسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب".





وقال لودريان في بيان "يجب أن تكون الاولوية للاسراع في تشكيل حكومة تثبت فاعليتها أمام الشعب وتقضي مهمتها بالاستجابة للتحديات الرئيسية للبلاد وخصوصا إعادة اعمار بيروت والاصلاحات التي من دونها، تمضي البلاد نحو انهيار اقتصادي واجتماعي وسياسي".

واضاف لودريان "لا بد من الإصغاء الى التطلعات التي عبر عنها اللبنانيون على صعيد الإصلاحات وكيفية ممارسة الحكم".





وتابع "في هذه الأوقات الصعبة من تاريخه، تقف فرنسا الى جانب لبنان كما فعلت دائما".