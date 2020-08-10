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الفرزلي: هناك فارق بين المسؤولية الجزائية وتلك التقصيرية التي تتحملها حكومة دياب

10
AUGUST
2020
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أشار نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي في حديث تلفزيوني، إلى أن حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب، تتحمل مسؤولية تقصيرية وليس جزائية في موضوع تفجير مرفأ بيروت.

 

واعتبر الفرزلي أن حجم الإهتمام اللبناني بالإنفجار هو كبير وكبير جدا، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون طلب من الرئيس الفرنسي صورا جوية لمكان الإنفجار، والجيش اللبناني هو العمود الفقري للتحقق، وهو أمر مطمئن، والتحقيق قطع شوطا كبيرا، مشيدا بتحويل القضية الى المجلس العدلي لأن فاجعة التفجير كبيرة جدا، ومؤكدا ألا غطاء على أحد مهما كان موقعه.
وكشف ان هناك اقتراح نوقش بمجلس النواب، ستوقع عليه كتل المستقبل والتيار الوطني الحر والوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير، تقضي بالغاء كل المحاكم الخاصة، بحيث أن القضاء العادي يستطيع أن يحقق مع أي وزير أو نائب أو رئيس عند الإشتباه بفساد أو خطأ من هنا أو هناك”.
وشدد الفرزلي على ثقته بأن القضاء اللبناني سيكون بالمرصاد وسيصل إلى نتيجة، لافتا الى ان سنشهد نشاطا استثنائيا هذا الشهر للذهاب باتجاه الإستشارات وتكليف رئيس حكومة، وأعتقد أن هناك نية جدية وشعور بالمسؤولية، ولا نستطيع أن نبقى بالفراغ، خاتما بالقول: من رحم الأحزان تولد القيامة وقيامة لبنان قادمة.

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