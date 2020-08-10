استمرار تدفق المساعدات الطبية والانسانية من قطر

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اعلنت السفارة القطرية في لبنان عن "تواصل تدفق المساعدات الطبية والانسانية من دولة قطر الى بيروت دعما للاشقاء اللبنانيين، واليوم وصلت الى مطار رفيق الحريري الدولي شحنة محملة بمعدات طبية للمستشفيين الميدانيين المقدمين من دولة قطر، وذلك على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية الاميرية ضمن الجسر الجوي الذي اقامته دولة قطر من اجل مساندة لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت.

وكان في استقبالها السفير محمد حسن جابر الجابر والعميد الركن الياس يوسف، ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون بحضور عدد من الدبلوماسيين في السفارة".