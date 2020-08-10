قطاع الانتشار في التيار الوطني الحر في اوروبا يواكب أعمال الإغاثة للبلدان الأوروبية العاملة في لبنان وخاصة فرنسا

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اجتمعت خلية الأزمة في قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر حيث حضرها كافة منسقي المناطق الجغرافية عملا بتعليمات رئيس التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل وقد انضم إليهم السيد مارك هاشم منسق التيار الوطني الحر في فرنسا حيث تم تبادل المعطيات بين قيادة قطاع الإنتشار المركزي في لبنان الذي هو على تماس مع كافة قطاعات التيار الوطني الحر في لبنان واللجان التي تعمل على الأرض مع اهلنا الذين تأذوا بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مع هيئات التيار في الإنتشار لتأمين المستلزمات الطارئة والدعم المادي والعيني من اللبنانيين المنتشرين والمنظمات اللا حكومية في الخارج والتواصل مع الهيئات الحكومية والاممية لحثهم على تكثيف جهدهم لتقديم المساعدة في لبنان وقد طلب منسق قطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر الدكتور زبال من السيد مارك الهاشم منسق التيار الوطني الحر في فرنسا لمواكبة جهود الرئيس الفرنسي الذي يقود حملة دعم لبنان حول العالم.