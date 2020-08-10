"الله يحمي لبنان" دياب يعلن استقالة الحكومة: منظومة الفساد اكبر من الدولة

A + A -

اعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في كلمة الى اللبنانيين استقالة الحكومة وقال من السرايا الحكومية ان: "منظومة الفساد اكبر من الدولة ونحن لا نستطيع التخلص منها، واحد نماذج الفساد انفجار بيروت".



وقال: "لا نزال نعيش هول المأساة التي ضربت لبنان وأصابت اللبنانيين في الصميم والتي حصلت نتيجة فساد مزمن في الإدارة. حجم المأساة اكبر من ان يوصف، ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية".



اضاف: "هؤلاء لم يقرأوا جيدا ثورة 17 تشرين، وتلك الثورة كانت ضدهم واستمروا في حساباتهم وظنوا انهم يستطيعون تمييع مطالب اللبنانيين بالتغيير".



وتابع: "كل ما يهمنا انقاذ البلد، وتحملنا الكثير من الامور وكنا نريد العمل ولم تتوقف الابواق عن محاولة تزوير الحقائق لحمايتها، نطلب اللبنانيين بالتغير ولكن بيننا وبين التغيير جدار سميك جدا تحميه طبقة تقاوم بكل الاساليب الوسخة من اجل الحفاظ والتحكم بالدولة، وقاتلنا بشراسة وشرف ولكن هذه المعركة لا يوجد فيها تكافؤ واستعملوا كل الاسلحة وكذبوا على الناس وشوهوا الحاقائق وكانو يعلمون ان الحكومة تشكل تهديد لهم".



وقال:"اليوم وصلنا إلى هنا إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد مع كل تداعياته الإنسانية والاجتماعية والوطنية، وهمنا الأول التعامل مع هذه التداعيات اجراء تحقيق فعال، نحن اليوم نحتكم إلى الناس إلى مطلبهم محاسبة المسؤولين على هذه الكارثة".



واردف دياب: "حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام فعلا "اللي استحوا ماتوا"، وهذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خريطة طريق"، ولفت الى ان "هناك من يزور الحقائق ويعيش على الفتن ويتاجر بدماء الناس في ساعات التخلي".



واعلن دياب استقالة الحكومة، وختم قائلا "الله يحمي لبنان، الله يحمي لبنان".



