تعميم صورة آسيل عماد ماضي، هل من يعرف عنها شيئاً؟

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الشابة:

أسيل عماد ماضي (مواليد 1993، لبنانية)

التي أقدم خطيبها السابق و. خ. (مواليد عام 1982، لبناني) على خطفها –عنوةً-من أمام منزل عائلتها الكائن في حي آل جابر -عاليه، وذلك على متن سيارة مجهولة المواصفات، ولاذ بالفرار إلى جهةٍ مجهولة، بعد أن أطلق النار في الهواء من بندقية كلاشنكوف. تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقه كونه متوارٍ عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكان تواجدها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم: 921115-05 أو على الرقم 468894-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات.