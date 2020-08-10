كلودين عون روكز: بإمكان الصور أن تعلّق من جديد على الجدران أما أرواح الشهداء والضحايا فلا تعوّض

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صدر عن رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز البيان الاتي:



"بالنسبة إلى تعليقات البعض على الخبر الذي نشرته على صفحاتي حول تأمين مراكز إيواء للأسر المتضررة من انفجار المرفأ، والتي وجّهوا لي من خلالها الملامة والشتائم بطريقة غير أخلاقية لانشغالي بمراكز الإيواء بدلاً من الدفاع عن صورة والدي التي أزيلت وحطمت من قبل محتجين، أقول لكم:

- بإمكان الصور أن تعلّق من جديد على الجدران، أما أرواح الشهداء والضحايا فلا تعوّض وآلام الجرحى لا تمّحى وخسائر الناس لا تحصى والجميع بحالة صدمة وغضب، لكن الأولوية اليوم تبقى للإغاثة والإنعاش والتكاتف لتخطي الكارثة الإنسانية التي ألمتّ بنا.



- من يدّعي حب الرئيس عون والخوف على صورته أكثر منّي، أذكركم بأني ابنته وأدعى كلودين ميشال عون. من الممكن في يوم من الأيام أن تزيلوا صفة "عونيّ/ة" عنكم إذا لم يعد هذا الخط السياسي يمثّلكم، أما أنا فالعماد عون سيبقى والدي وقلبي حتى مماتي. الأجدى بكم بذل جهودكم على مواقع التواصل الاجتماعي للإضاءة على المبادرات التي من شأنها أن تساعد أهالي الشهداء والضحايا والجرحى والمتضررين، بدلاً من بث الأحقاد التي لا تقتل إلا صاحبها".