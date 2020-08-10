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الرابطة المارونية في اوستراليا: لتحقيق عاجل ومستقل يتوصل الى الحقيقة كاملة من دون تدخلات سياسية

10
AUGUST
2020
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تقدمت الرابطة المارونية في أوستراليا برئاسة الدكتور انطوني سعيد الهاشم بـ"أحر التعازي من أهالي الضحاياالذين سقطوا في انفجار بيروت الرهيب"، واعلنت تضامنها "مع الشعب اللبناني الأبي ووقوفها الى جانبه في هذه المحنة التي يمر بها لبنان الحبيب".

 

واستنكرت "أشد الأستنكار الإهمال المريع الذي أسفر عنه الإنفجار الكارثي المدمر الذي اودى بحياة مئات الأبرياء والاف الجرحى ودمر أكثر من 300 ألف منزل في العاصمة اللبنانية".

 

وطالبت بـ"تحقيق عاجل ومستقل يتوصل الى الحقيقة كاملة من دون تدخلات سياسية، ينتهي بمعاقبة كل من تثبت مسؤوليته عن الجريمة المرتكبة في حق أهالي بيروت مهما علا شأنه".

 

وجددت دعمها "لموقف غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الداعي الى حياد لبنان الايجابي".

 

واكدت التزامها "مواقف المطران انطوان شربل طربيه ومطالبته بتحقيق العدالة وقيامة الدولة في الوطن الأم". ونوهت بعظته خلال القداس الذي أقامه على "نية لبنان وللصلاة عن أرواح ضحايا انفجار بيروت".

 

وناشدت " أبناء الجالية اللبنانية في اوستراليا، مسلمين ومسيحيين، العمل على دعم الشعب اللبناني عبر ارسال المساعدات المادية والغذائية والطبية سريعا".

 

واكدت انها "تبذل قصارى جهدها لتوفير الدعم على أنواعه الذي يصب في صمود الشعب اللبناني على أرضه وسط المحن التي يتخبط بها الوطن".

 

وختمت: "نصلي عن ارواح شهداء انفجار بيروت وكل شهداء الوطن ونتضرع الى الرب يسوع لكي يساعد لبنان في التغلب على معاناته، ولترسيخ سيادته الناجزة حيث تفرض قوى الجيش والأمن الشرعية وحدها سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".

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