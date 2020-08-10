جعجع: نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير واستقالة الحكومة لا تعنينا

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أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه نواب اللقاء الديمقراطي "أنّنا استمعنا إلى ما تفضّل به أعضاء "اللقاء الديمقراطي" والأمور تتقدّم بوتيرة سريعة، وسنسمع أخبارًا جيّدة في الساعات القليلة المقبلة في هذه الأيام السيّئة".



واعتبر جعجع أنّه "في خضمّ المأساة الّتي نعيشها، البعض يلبس ثياب حملان بيضاء، ورأيت منشوراً لأحدهم يقول فيه "المهم أنو نخلص من وباء الزعماء"، لكن هؤلاء هم ضباع مفترسة ببدلة وليس ذئابًا، وهذا هدفهم وراء لبسهم ثياب الحملان"، مشيرًا إلى أنّ "هناك محاولات من قبل البعض للتخلّص من الجميع "المنيح والقبيح"، وعلينا الانتباه من هؤلاء".



وتابع: نحن على بعد ساعات من إعلان موقف كبير، واستقالة الحكومة لا تعنينا بمعنى أنّها لا تُقدّم ولا تؤخّر، لأنّ أي حكومة جديدة ستكون شبيهة بسابقتها، وهدفنا الذهاب إلى لبّ المشكلة أي المجلس النيابي".