حمدان: ما جرى في شوارع بيروت لا يمت بصلة لقدسية شلال الدم

أصدر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:
ما جرى في شوارع بيروت من هيجان و هذيان لا يمت بصلة لقدسية شلال الدم اللبناني العابر للطوائف والمذاهب و الاحزاب والتيارات ،
انه وبكل تأكيد و من خلال مواكبة المواقف الاعلامية و وسائل التحرك و استخدام حجاب قلة من العسكريين المتقاعدين لنكث قسمهم و تخريب ممنهج لما تبقى من مقومات الوطن الواحد و ليس السلطة الفاسدة و المفسدة، انه خارجي الهوى اميركي يهودي الهوية.
كان مقررا له ان يجري قبل ذلك بليلة واحدة و بوسائل و بحجاب آخر.
اي مساء يوم صدور حكم المحكمة الدولية في "٧ آب".
ولشدة حماقة المدير المخرب و حاجته القصوى لتنفيذ سيناريوهات دموية سريعة،لم يتمكنوا من الانتظار الى ١٨ آب التوقيت الجديد للتجارة بالدم الطاهر اللبناني و قفزوا فوق هول كارثة تفجير مرفأ بيروتنا سيدة العواصم .
فعروا انفسهم رغم انهم عراة و مكشوفين وسقطت حتى ورقة التوت عنهم.
و لن يحصدوا الا الخيبة والهزيمة كما هزمناهم كل مرة.
ولن يستطيعوا حماية سلطة الفساد و الافساد و حرامية مال اهلنا اللبنانيين بضرب بيروت ست الدنيا عاصمة الوطن الاقتصادية و السياسية و منارة القيم الاخلاقية و الوطنية وعنوان ديمومة الوطن و جوديته و قاصمة رؤوس مؤسسي كانتونات الطوائفجية و المذهبجية.
ختاما نؤكد ان جيشنا الوطني بقيادته و رجاله هو الوطن و لن يسمح ان يكون لبنان الا وطنا سيدا حرا مستقلا عربي الهوية والانتماء لكل بنيه.
الى من حمل امانة الشرف والتضحية و الوفاء ،
المتقاعدين العسكريين لا يغرنكم مهووس او انتهازي و لا الصريخ و الطبول الجوفاء في زمن المخاطر،فانتم تعرفونهم و تاريخ الانسان مستقبله.