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حمدان: ما جرى في شوارع بيروت لا يمت بصلة لقدسية شلال الدم

10
AUGUST
2020
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أصدر العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:


ما جرى في شوارع بيروت من هيجان و هذيان لا يمت بصلة لقدسية شلال الدم اللبناني العابر للطوائف والمذاهب و الاحزاب والتيارات ،
انه وبكل تأكيد و من خلال مواكبة المواقف الاعلامية و وسائل التحرك و استخدام حجاب قلة من العسكريين المتقاعدين لنكث قسمهم و تخريب ممنهج لما تبقى من مقومات الوطن الواحد و ليس السلطة الفاسدة و المفسدة، انه خارجي الهوى اميركي يهودي الهوية.
كان مقررا له ان يجري قبل ذلك بليلة واحدة و بوسائل و بحجاب آخر.


اي مساء يوم صدور حكم المحكمة الدولية في "٧ آب".
ولشدة حماقة المدير المخرب و حاجته القصوى لتنفيذ سيناريوهات دموية سريعة،لم يتمكنوا من الانتظار الى ١٨ آب التوقيت الجديد للتجارة بالدم الطاهر اللبناني و قفزوا فوق هول كارثة تفجير مرفأ بيروتنا سيدة العواصم .
فعروا انفسهم رغم انهم عراة و مكشوفين وسقطت حتى ورقة التوت عنهم.


و لن يحصدوا الا الخيبة والهزيمة كما هزمناهم كل مرة.
ولن يستطيعوا حماية سلطة الفساد و الافساد و حرامية مال اهلنا اللبنانيين بضرب بيروت ست الدنيا عاصمة الوطن الاقتصادية و السياسية و منارة القيم الاخلاقية و الوطنية وعنوان ديمومة الوطن و جوديته و قاصمة رؤوس مؤسسي كانتونات الطوائفجية و المذهبجية.


ختاما نؤكد ان جيشنا الوطني بقيادته و رجاله هو الوطن و لن يسمح ان يكون لبنان الا وطنا سيدا حرا مستقلا عربي الهوية والانتماء لكل بنيه.
الى من حمل امانة الشرف والتضحية و الوفاء ،


المتقاعدين العسكريين لا يغرنكم مهووس او انتهازي و لا الصريخ و الطبول الجوفاء في زمن المخاطر،فانتم تعرفونهم و تاريخ الانسان مستقبله.

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