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الرئيس عون اطلع من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي على المساعدات التي قررها البرنامج للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت

10
AUGUST
2020
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي David Beasley الذي اطلعه على المساعدات التي قرر البرنامج تقديمها الى اللبنانيين المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت.


وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والوفد المرافق للسيد بيسلي، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، انه على تواصل دائم مع عدد من المسؤولين الدوليين من اجل توفير المساعدات اللازمة للشعب اللبناني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به، لافتا الى ان البرنامج يوزع 150 الف حصة غذائية للمتضررين تكفي لمدة شهر وتغطي 25 الف شخص. وأضاف انه خلال عشرة أيام سيتم ارسال 17500 طن متري من الحبوب وان البواخر التي تحمل هذه الكمية ابحرت في اتجاه بيروت، كما سيتم تأمين 30 الف طن متري من دقيق القمح توزع على المخابز اللبنانية لتأمين انتاج الخبز.


ولفت الى ان البرنامج سوف يرسل معدات وتجهيزات ومولدات بقيمة 30 مليون دولار بعد تنظيف بقعة من مرفأ بيروت لاستقبال السفن التي تنقل الحبوب من مختلف الأنواع. وستصل الى بيروت خلال أيام مخازن موقتة توضع في المرفأ لتخزين الحبوب التي سترسل الى بيروت.


وأوضح ان البرنامج سيضاعف عدد اللبنانيين المستفيدين من خدمة الوضع النقدي التي تعطى شهريا، وسيزداد عدد المستفيدين من هذه الخدمة وذلك بمجموع يبلغ 25 مليون دولار شهريا تساهم في انعاش الاقتصاد اللبناني.


وقد شكر الرئيس عون السيد بيسلي ومعاونيه على الدعم الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي للبنانيين، مؤكدا تجاوب الدولة اللبنانية مع الإجراءات المطلوبة لتأمين وصول هذه المساعدات الى المستفيدين منها لاسيما وان عدد المتضررين كبير نتيجة الانفجار.

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