قيادة الجيش تمنع جورج نادر وعائلته من الدخول إلى الثكنات العسكرية

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أصدرت قيادة الجيش-وزارة الدفاع الوطني، برقية (تعميم رقم 3)، قرار رقم 3490/م ق تاريخ 9-8-2020، تقضي بـ "منع عميد ركن متقاعد وعائلته من الدخول إلى الثكنات العسكرية كافة"، وذلك "تنفيذًا للقرار المُدرج رقمه في المستند أعلاه يمنع العميد الركن المتقاعد جورج نادر من منطقة جبل لبنان والده انطونيوس، والدته هند موسى يوسف، مواليد 20-5-1957، القبيات-عكار، ... مُقيم في المنصورية قضاء المتن حي بدران، سنتر الحاج ومعلوف، الطابق الأرضي ملكه رقم 03-142121، وعائلته من الدخول إلى الثكنات العسكرية كافة".

و"يُعمل بهذه البرقية، فور صدورها".