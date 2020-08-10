أرسلان: العقد السياسي يجب أن يكون بالكامل على حساب دولة المزرعة

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اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان في تغريدة له على "تويتر" أن "العقد السياسي الجديد يجب ان يكون بالكامل على حساب دولة المزرعة القائمة على التحاصص المذهبي الطائفي العنصري البغيض الذي أدى الى اضمحلال الكيان برمته".

‫وأضاف: "دعوة الرئيس الفرنسي ماكرون يجب ان تذهب بهذا الاتجاه والا سنكون عدنا بالبلد الى المزيد من الاستنزاف المميت".



وتابع: "كفى متاجرة بحقوق الطوائف والمذاهب على حساب دولة المواطنة الحقيقية ... ويجب اضعاف كل الطروحات التي تأتي على حساب بناء الدولة المركزية القوية والفاعلة والعادلة التي تضمن حقوق كل الناس بغض النظر عن إنتمائهم الديني او العرقي او العشائري".

وختم أرسلان بالقول: "الآن اكثر وقت مناسب لتطبيق الشعار الشهير بأن الدين لله والوطن للجميع".