هيئة الأطباء في التيار تدعو نقابة أطباء لبنان إلى المشاركة الفاعلة في تنظيم أعمال الإغاثة الطبية الإنسانية وعدم زج السياسة في العمل النقابي

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بيان صادر عن هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر:

أمام هول الفاجعة التي أصابت عاصمتنا بيروت وبعض ضواحيها، تتقدم الهيئة بالتعازي لأهالي الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

كما تنحني إجلالاً أمام تضحيات جميع أطباء لبنان الذين لبّوا نداء الواجب بإسعاف المصابين و التخفيف من آلام المواطنين.

ان هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر تدعو نقابة أطباء لبنان إلى المشاركة الفاعلة في تنظيم أعمال الإغاثة الطبية الإنسانية، والإبتعاد عن إطلاق الرسائل السياسية، وعدم زج السياسة في العمل النقابي عن طريق الإنجرار وراء أجندات مشبوهة تروج لها بعض الجهات.

تحية للجسم الطبي.

حماكم الله و حما لبنان.