جامعة البلمند باشرت تحليل عينات مياه البحر والرواسب حول موقع الانفجار

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في ضوء واحد من أعنف الانفجارات في تاريخ البشرية الذي ضرب بيروت، شكلت كلية الهندسة في جامعة البلمند فريقاً من الخبراء لدراسة الأثر البيئي على المدينة ومحيطها. يرأس الفريق نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية والشؤون العامة وعميد كلية الهندسة البروفيسور رامي عبود ويضم: د. ماريان سابا، د. أمل إيعالي، د. ريما منه، والآنسة كاتيا شديد.

تشكّل فريق العمل بهدف تقييم تلوث مياه البحر الناجم عن الانفجار الضخم. بعد أقل من 72 ساعة من الانفجار، أجرت الدكتورة ماريان سابا من مختبر الهندسة البيئية في كلية الهندسة حملة لأخذ عينات من مياه البحر والرواسب حول مرفأ بيروت لتحليلها. سيتم إجراء تقييم المياه وكذلك تحليل وجود المعادن الثقيلة لربط تأثير الانفجار على جودة مياه البحر. كما تم جمع عينات على طول الشاطئ اللبناني بهدف تحديد نطاق انتشار الملوثات الناتجة عن الانفجار وانعكاساتها على الثروة البحرية. يتم هذا العمل في ضوء خرائط ذكية تنتجها الجامعة باستخدام تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية (GIS).

سيتم نشر النتائج بمجرد اكتمال التحليل. وفي سياق متصل يعمل فريق آخر من جامعة البلمند على دراسة الأثر البيئي للانفجار على صعيد تلوث الهواء لا سيما في المناطق الأكثر تضررًا في العاصمة.

وقال البروفيسور عبود: "ما حدث سريالي وغير مسبوق وصادم. قلوبنا وصلواتنا ترافق العائلات التي تأثرت بشكل مباشر وفقدت أحباءها ظلماً. وقلوبنا مع المصابين متمنين لهم الشفاء العاجل. يتمثل عملنا في محاولة المساعدة، من منظور بيئي، لاكتشاف أي عوامل خطر بيئية خفية لحماية أهلنا في بيروت من المزيد من المعاناة ".