أمطار نحو لبنان.. والحرارة ستنخفض!

A + A -

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على "فيسبوك" ان منخفضا جوّيا باردا يضرب اليونان وتركيا ويؤثّر حالياً على السواحل السورية واللبنانية وستشتد فعاليته يوم الإثنين بحيث ستنحرف السحب الرطبة نحو الشمال اللبناني والمناطق الجنوبية والوسطى فتتساقط امطار محلية وعابرة بين الجبال الغربية والخط الساحلي وتكون اكثر غزارة فوق الساحل السوري.

هذا وستشتد سرعة الرياح الغربية نحو لبنان وسوريا والاردن فتنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات مئوية.

طقس اليوم الاثنين غائم مع امطار متفرقة وتشكل الضباب على الجبال تتراجع حدة الأمطار ظهر الثلاثاء ويُتوقع نسبة هطولات تتراوح في لبنان بين 4 و 8 مم

الحرارة على الساحل: 29 درجة تنخفض ليلاً الى 23

في البقاع: 30 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 18

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 17 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 23 نهاراً و 14 ليلا

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 50 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1007hpa

الرطوبة: 80% ساحلاً و 50% بقاعاً