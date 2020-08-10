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النائب إدكار طرابلسي يجول في بيروت: للإسراع بالتحقيقات وحماية وحدة البلد

10
AUGUST
2020
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تقدم النائب ادكار طرابلسي بالتعازي من أهالي الضحايا الذين خسروا أحباءهم بسبب الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت. وتابع القسيس طرابلسي أحوال الجرحى والمصابين في المستشفيات، متمنيا لهم الشفاء العاجل والكامل. وتفقد طرابلسي البيوت والمؤسسات والكنائس المتضررة، وجال في الشوارع المتضررة واطّلع على الاضرار وهول الكارثة.  
 
وتقدّم النائب طرابلسي بالشكر العميق لعناصر الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر والجمعيات الأهلية والكشفية والجامعات الخاصة واصحاب المبادرات الفردية الذين يقدمون الاسعافات والطعام ورفع الاضرار ويؤكدون بعملهم التطوعي هذا ارتفاع منسوب الحسّ الإنسانيّ والوطني ويُظهرون أن الله أبقى في البلد أشخاصاً عطوفين ومُحبّين يواجهون الشرّ بالخير ويبقون الأمل بنهوض لبنان. 
 
وطالب النائب طرابلسي الحكومة اللبنانية باسم أهالي بيروت أن تعجّل بالتحقيق بمسبّبات الانفجار وأن تعلن نتائجه دون ان تهمل الاستمرار بالتدقيق الجنائي المالي في مصرف لبنان وتوسّع دائرته لتشمل كافة الوزارات والمرفأ أيضا علّنا نصل الى بداية نهاية حقبة الفساد المُدمّر الذي أوصل البلاد الى الهاوية.  
 
ودعا طرابلسي المسؤولين والسياسيين الى حماية وحدة البلاد ولتحمّل مسؤولياتهم في هذا الظرف المأساويّ للوقوف الى جانب الشعب اللبنانيّ المُصاب والمفجوع ولملاقاة المبادرات الدوليّة المتضامنة مع لبنان. 
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