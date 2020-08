عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 آب 2020

A + A -

الأخبار: هل ترعى فرنسا حواراً وطنياً؟ نظام جديد أو الفوضى!



الديار: كاد نصف الحكومة أن يسقط... إستقالات نواب... ومشاهد ساحتي الشهداء والنجمة مأساة

مُؤتمر المانحين قرّر تقديم مُساعدات فورية بـ 250 مليون يورو تصل مُباشرة للبنانيين



نداء الوطن: العالم يهبّ لنجدة اللبنانيين... ومشاركة عون "بروتوكولية"

منظومة 8 آذار "تخلخلت"... دياب "وراءنا" والمجلس "أمامنا"!



البناء: مؤتمر ماكرون الدوليّ لمساعدة لبنان ينجح بالحشد السياسيّ وينتهي بنتائج ماليّة متواضعة

حملة ضغوط لاستقالات وزاريّة ونيابيّة تنجح بطرح مصير الحكومة قبل الخميس / حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات المبكرة يتسبّبان بإرباك التحالف الحكومي

النهار: تحالف العهد -"الحزب" يهدد البلاد بالانفجار الكبير





اللواء: انهيار حكومة دياب هل يوقف انزلاق لبنان؟

298 مليون دولار حصيلة المساعدات الدولية... وأيام الغضب مستمرة واتصالات لاحتواء التوترات المذهبية





الجمهورية: إستقالة طوعية أو في المجلس



المانحون: المساعدات مباشرة للشعب



the daily star: Police clash with protesters in Beirut for second day



l'orient le jour: Les démissions parlementaires et ministérielles pleuvent

Manal Abdel Samad et Damien Kattar claquent la porte du cabinet.