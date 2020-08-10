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عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 آب 2020

10
AUGUST
2020
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 الأخبار: هل ترعى فرنسا حواراً وطنياً؟ نظام جديد أو الفوضى!

 

 

 


الديار: كاد نصف الحكومة أن يسقط... إستقالات نواب... ومشاهد ساحتي الشهداء والنجمة مأساة
مُؤتمر المانحين قرّر تقديم مُساعدات فورية بـ 250 مليون يورو تصل مُباشرة للبنانيين

 

 

 


نداء الوطن: العالم يهبّ لنجدة اللبنانيين... ومشاركة عون "بروتوكولية"
منظومة 8 آذار "تخلخلت"... دياب "وراءنا" والمجلس "أمامنا"!

 

 

 


البناء: مؤتمر ماكرون الدوليّ لمساعدة لبنان ينجح بالحشد السياسيّ وينتهي بنتائج ماليّة متواضعة
حملة ضغوط لاستقالات وزاريّة ونيابيّة تنجح بطرح مصير الحكومة قبل الخميس / حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات المبكرة يتسبّبان بإرباك التحالف الحكومي

 

 

 

 

النهار: تحالف العهد -"الحزب" يهدد البلاد بالانفجار الكبير

 

 

 



اللواء: انهيار حكومة دياب هل يوقف انزلاق لبنان؟
298 مليون دولار حصيلة المساعدات الدولية... وأيام الغضب مستمرة واتصالات لاحتواء التوترات المذهبية

 

 

 



الجمهورية: إستقالة طوعية أو في المجلس


المانحون: المساعدات مباشرة للشعب

 

 

 


the daily star: Police clash with protesters in Beirut for second day

 

 

 


l'orient le jour: Les démissions parlementaires et ministérielles pleuvent
Manal Abdel Samad et Damien Kattar claquent la porte du cabinet.

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