عناوين الصحف ليوم الأثنين 10 آب 2020

الأخبار: هل ترعى فرنسا حواراً وطنياً؟ نظام جديد أو الفوضى!
الديار: كاد نصف الحكومة أن يسقط... إستقالات نواب... ومشاهد ساحتي الشهداء والنجمة مأساة
مُؤتمر المانحين قرّر تقديم مُساعدات فورية بـ 250 مليون يورو تصل مُباشرة للبنانيين
نداء الوطن: العالم يهبّ لنجدة اللبنانيين... ومشاركة عون "بروتوكولية"
منظومة 8 آذار "تخلخلت"... دياب "وراءنا" والمجلس "أمامنا"!
البناء: مؤتمر ماكرون الدوليّ لمساعدة لبنان ينجح بالحشد السياسيّ وينتهي بنتائج ماليّة متواضعة
حملة ضغوط لاستقالات وزاريّة ونيابيّة تنجح بطرح مصير الحكومة قبل الخميس / حكومة الوحدة الوطنية والانتخابات المبكرة يتسبّبان بإرباك التحالف الحكومي
النهار: تحالف العهد -"الحزب" يهدد البلاد بالانفجار الكبير
اللواء: انهيار حكومة دياب هل يوقف انزلاق لبنان؟
298 مليون دولار حصيلة المساعدات الدولية... وأيام الغضب مستمرة واتصالات لاحتواء التوترات المذهبية
الجمهورية: إستقالة طوعية أو في المجلس
المانحون: المساعدات مباشرة للشعب
the daily star: Police clash with protesters in Beirut for second day
l'orient le jour: Les démissions parlementaires et ministérielles pleuvent
Manal Abdel Samad et Damien Kattar claquent la porte du cabinet.