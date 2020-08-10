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أسرار الصحف ليوم الأثنين 10 آب 2020

10
AUGUST
2020
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر أمنيّة أن تتم إضافة ملف السفينة لطف الله التي حملت السلاح للجماعات الإرهابيّة في سورية وتمّ تفريغ حمولتها في مرفأ بيروت الى التحقيقات في تفجير المرفأ لمعرفة إذا كانت قد خزنت في العنبر ذاته وتسبّبت بتفجير حمولة الأمونيوم.

 

كواليس

قال مرجع دبلوماسي أوروبي إن البحث الجاري حول أزمات عديدة في المنطقة يتمّ بين فرنسا وإيران وإن الملفات المطروحة تتضمّن اليمن ولبنان كبداية ويمكن أن تتوسع لتطال ملفات أوسع في ظل التعاون الأميركي الفرنسي المستجدّ.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

تؤكد أوساط قيادية في حزب سياسي فاعل أنه مقبل على "تشكيلات واسعة" في صفوفه.

ما زال "تيار المردة" يتريّث في قرار الاستقالة من الحكومة رغم أنه كان متحمّساً لذلك في الساعات الأولى لانفجار المرفأ.

يتردد أن خطوة اقتحام بعض الوزارات لم تلق موافقة العديد من المجموعات الاعتراضية.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تساءل قطب معارض عن مبررات رفض رئيس الجمهورية للتحقيق الدولي في انفجار المرفأ، وهو يدرك جيداً أن التحقيقات القضائية اللبنانية في عمليات التفجير والاغتيالات الداخلية غابت عنها الشفافية والموضوعية، ولم تصل أي منها إلى كشف المخططين والمنفذين!

 


همس
فوجئ مرجع سياسي وآخر حزبي داعميْن للحكومة بما ورد في كلمة رئيس الوزراء حول الانتخابات المبكرة، وبقائه في السراي شهرين آخرين!

 

 

 

 

الجمهورية: أسرار


عمل مخابراتي أمني كبير؟

بدأ حزب بارز طرح فرضية عمل مخابراتي أمني كبير في انفجار بيروت على رغم تشديده في البداية على أنه كان حادثاً وليس مفتعلاً.

 

إعاقة محاولات إنشاء محطة حاويات في مرفأ صيدا!

تقول أوساط صيداوية انه لو لم تتمّ إعاقة محاولات إنشاء محطة حاويات في مرفأ صيدا، لأمكن اليوم إستخدام هذا المرفأ للإستيراد في غياب مرفأ بيروت.

 

إستياءٌ وخيارات كبرى

أعرب مرجع رسمي عن إستيائه من أداء مرجع آخر خصوصاً في ما أعلنه من خيارات كبرى دون التوافق عليها مع نظرائه.

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