حالة إيجابية واحدة على متن رحلات وصلت إلى بيروت أمس

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أفادت وزارة الصحة العامة، أن نتائج الدفعة الأولى من فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 8/8/2020؛ أظهرت وجود حالة إيجابية.



وفي ما يلي تفاصيل هذه النتائج:



- رحلة البصرة: الشركة العراقية رقم 135 (حالة واحدة إيجابية).



- رحلة باريس: شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).



- رحلة الكويت: شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية).



- رحلة ليون: شركة TO رقم 4960 (جميعها سلبية).



- رحلة اسطنبول: شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).



- رحلة بغداد: الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية).



- رحلة أبو ظبي: شركة ETD رقم 535 (جميعها سلبية).



- رحلة دبي: الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).



- رحلة الدوحة: الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).