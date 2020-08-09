سلسلة خروقات اسرائيلية معادية لأجواء لبنان ومياهه الإقليمية

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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، عن سلسلة خروقات جوية وبحرية معادية، في 3 بيانات جاء في أولها:

"خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 9/8/2020 الساعة 13.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش وصولا حتى فوق البحر مقابل بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14.35 من فوق بلدة يارون.

وعند الساعة 13.35، خرقت طائرتان حربيتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة وصولا حتى بلدة شكا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق جميع المناطق اللبنانية، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 15.10 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".



وجاء في البيان الثاني:

"خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 8/8/2020 الساعة 23.10 الأجواء اللبنانية من فوق بلدة يارون، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 9/8/2020 الساعة 6.25 من فوق بلدة رميش.



ونص البيان الثالث على:

"أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 9/8/2020 الساعة 00.02 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 166 مترا، ولمدة دقيقتين.

وعند الساعة 4.08 أقدم زورق معاد مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 185 مترا، ولمدة 5 دقائق.

تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".