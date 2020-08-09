الجيش: عناصرنا لم يطلقوا أي نوع من الرصاص الحي باتجاه المدنيين

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صدر عن قيادة الجيش– مديرية التوجيه البيان الآتي:

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صوراً تظهر أحد الأشخاص باللباس المدني وهو يطلق النار باتجاه المتظاهرين مدعية أنه العقيد جان غنطوس رئيس مكتب أمن بعبدا. يهم قيادة الجيش أن تنفي هذا الخبر جملةً وتفصيلاً وأن تؤكد أن الشخص الذي ظهر في الصور ليس من عديدها، مشيرة إلى أن عناصر الجيش لم يطلقوا أي نوع من أنواع الرصاص الحي باتجاه المدنيين في وسط بيروت.

كما تدعو المواطنين إلى عدم تداول مثل هذه الشائعات والانجرار خلفها والاعتماد على البيانات الصادرة عن مديرية التوجيه والتي تنشر عبر صفحاتها الرسمية والتطبيقات التابعة لها والموقع الرسمي للجيش.