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كشفت مصادر خاصة دبلوماسية لقناة الميادين أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون رفض طلباً من قطب حزبي لبناني بارز بلقاء يجمعه مع "فريق 14 آذار" حصراً من دون بقية المدعوين.

وأضافت المعلومات:

ماكرون قال في لقائه مع رؤساء الأحزاب والكتل إن "أهمية هذا اللقاء تكمن في أنكم جميعاً تجتمعون حول طاولة واحدة وتزداد الأهمية بحضور ممثل عن حزب الله".

ماكرون رفض طرحاً من بعض الأقطاب بضرورة وضع نزع سلاح حزب الله كأولوية.

وأكد إن الاولوية هي في الإصلاح ومعالجة القضايا اليومية للمواطن اللبناني حالياً.

ماكرون قال أمام المجتمعين إنه مع تدقيق الحسابات المالية في مختلف المؤسسات بما فيها مصرف لبنان المركزي.

ماكرون أشار الى عجز الحكومات المتعاقبة عن حل أبسط القضايا كالنفايات والكهرباء..

ماكرون خاطب الحاضرين: "جميعكم قبضتم أموالاً وأنا أعرف ذلك".

ماكرون أبلغ محمد رعد أن هذا هو اللقاء الرسمي الأول على مستوى رئاسي مع حزب الله بما يعكس حرص باريس على وجوده في المشهد.