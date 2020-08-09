قيادة الجيش: إصابات بين العسكريين خلال احتجاجات وسط بيروت وتوقيف مشاغبين

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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 8/ 8/2020 وأثناء قيام وحدات من الجيش بعمليات حفظ الأمن وأثناء الاحتجاجات التي حصلت في منطقة بيروت، تعرض العسكريون للرشق بالحجارة والمفرقعات الكبيرة والمولوتوف مما أدى إلى وقوع 105 إصابات بينهم 8 ضباط إصابة اثنين منهم بليغة.

وتم توقيف أربعة أشخاص ممن كانوا يقومون بأعمال شغب وتكسير وتعد على الممتلكات العامة والخاصة والدخول إلى كل من: وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، مبنى جمعية المصارف، والعبث بمحتوياتها كما أضرموا النار في مبنى يقع في محيط البرلمان وفندق Le Gray، وشاحنة وآلية بوكلين. بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".