قيادة الجيش تنعي العريف اسطفان روحانا

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نعي قيادة الجيش – مديرية التوجيه العريف اسطفان روحانا الذي استُشهد جرّاء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت بتاريخ 4 / 8 /2020.

وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 23 / 4 /1994 البترون ــــ محافظة الشمال.

- تطوّع في الجيش بصفة جندي بتاريخ 16 / 7 /2011.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش مرة واحدة، وتهنئته 5 مرات.

- الوضع العائلي: عازب

يُنقل الجثمان بتاريخ 10 / 8 /2020 الساعة 9.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى كنيسة مار اسطفان ــ البترون، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة 12.00، ويوارى الثرى في مدافن البلدة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.