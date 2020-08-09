قوى الأمن الداخلي تنعي شهيدها الرقيب أول توفيق الدويهي

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صدر عـن المديرية العامة لقـوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البـلاغ التالـي:

تنعي المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي، شهيدها الرقيب أول توفيق الدويهي، الذي استشهد بتاريخ 8-8-2020، أثناء تنفيذه مهمة حفظ أمن ونظام في خلال تظاهرة، تخلّلها أعمال شغب، في وسط بيروت.

والشهيد توفيق الدويهي من مواليد 4-7-1995 حي الصليب – زغرتا.

– عازب.

– دخل السلك بتاريخ 12-7-2016، بصفة رقيب متمرّن.

– عُيّن برتبة رقيب بتاريخ 10-1-2017 ورُقّي إلى رتبة رقيب أول بعد الاستشهاد.

– خدم في معهد قوى الأمن الداخلي، مفرزة سير جونية، سرية المصفّحات، السرية الثانية / فوج التدخّل السريع.

_ حائز على تنويه المدير العام لقوى الأمن الداخلي، ومُنح بعد الاستشهاد: -وسام الحرب -وسام الجرحى -وسام الاستحقاق اللبناني / الدرجة الرابعة -مدالية الأمن الداخلي -المدالية العسكرية، ومدالية الجدارة.