السّيد: انا متبرع للاستقالة من النيابة لترؤس لجنة تحقيق مستقلة تقررها الحكومة

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غرد النائب جميل السّيد قائلا: "في كارثة وطنية كإنفجار المرفأ،

حيث الآلاف من ضحايا وجرحى ومشرّدين ومتضرّرين،

هذا عدا الدمار والخراب والخسائر،

لا تنتظر الدول نتائج التحقيقات،

بل تُقيل فوراً وزراء وقضاة كبار وقادة أمن ومدراء،

وتعمد بالوقت نفسه لتحقيقات مع السابقين والحاليين!

وهذا هو الحد الأدنى في هذه الكارثة...

تابع لما سبق،

وبعد مرور اسبوع على الكارثة ،

لماذا لا يُبادر مجلس النواب إلى

تشكيل لجنة تحقيق برلمانية حول الظروف التي أدت للكارثة وتحديد المسؤولين عنها،

وأكرر بلا مزايدة:

أنا متبرع كنائب لرئاسة هذه اللجنة،

كما انا متبرع للاستقالة من النيابة لترؤس لجنة تحقيق مستقلة تقررها الحكومة"