عناوين الصحف ليوم الأحد 9 آب 2020

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الأنباء الكويتية: كثافة موفدين عرب وأجانب في بيروت.. تضامناً

مؤتمر مانحين «افتراضي» لدعم لبنان اليوم برعاية ماكرون ومشاركة ترامب



النهار: ثورة جارفة بـ"تمدّد" نيابي واقتحام وزارات



الديار: أزمة نظام وليست أزمة سياسية والتظاهرات تؤكد عدم ثقة الشعب في كل الطبقة السياسية

تناقض بين إعلان حالة الطوارئ في بيروت وتسليم الجيش الإمرة وبين تحول العاصمة الى ساحة حرب

رئيس الحكومة حسان دياب يرمي التحدي في وجه الأحزاب السياسية بإجراء إنتخابات نيابية مبكرة

الشرق الأوسط: انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية

المتظاهرون رفعوا مشانق رمزية وطالبوا بعاصمة «منزوعة السلاح»... ودياب وعد بالبحث في انتخابات مبكرة