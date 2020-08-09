سفارة دمشق في بيروت: ٤٣ شهيداً سورياً حتى الآن بسبب انفجار المرفأ

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أعلنت السفارة السورية في لبنان، أمس، أن عدد الشهداء السوريين الذين قضوا بسبب انفجار مرفأ بيروت وصل حتى الآن، إلى 43 في حصيلة غير نهائية، مؤكدة استمرار قيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية في لبنان للبحث عن المفقودين وأن هذا الموضوع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية.



وقالت السفارة في بيان: «استمراراً للجهود التي تبذلها سفارة الجمهورية العربية السورية في بيروت لمتابعة أحوال المواطنين السوريين المتضررين من الانفجار المروع الذي ضرب مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، فقد وصل العدد المعلوم لدينا من الشهداء السوريين، حتى الآن إلى 43 شهيداً قضوا بسبب الانفجار، في حصيلة غير نهائية».



وأوضح البيان أن السفارة قامت بتقديم جميع التسهيلات لنقل جثامين بعض الشهداء إلى سورية، والمساعدة على دفن البعض الآخر في لبنان.

وأكدت السفارة استمرار قيامها بما يلزم من جهود بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجمهورية اللبنانية الشقيقة للبحث عن المفقودين، وأن هذا الموضوع يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية التي وجّهت السفارة لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة.



وعبّرت السفارة من جديد عن عميق مواساتها لأسر الشهداء السوريين واللبنانيين، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى من مواطني البلدين الشقيقين، وجميع مواطني البلدان الأخرى المتضررين.



وتمنت السفارة للجمهورية اللبنانية الشقيقة التجاوز السريع لتداعيات هذه الكارثة، وجددت التعبير عن استعدادها للتعاون والتنسيق معها في كل ما يلزم، وبما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.